Коронавирус
RT на русскомВ Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Игры
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома
В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Здоровье
Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом
Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений
Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Фрукт содержит вещества, которые могут влиять на концентрацию токсинов в крови, а также эффективность лекарств.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Футбол
«Реал» потребовал от «Манчестер Юнайтед» 500 млн евро за Вальверде
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Культура
Российские телеканалы призывают зрителей оставаться дома
Телеканалы запустили заставки между программами, которые призывают людей оставаться дома во время карантина.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Наука
Яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Напомним, Божена Рынска через полгода после смерти мужа — политолога и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко — сделала неожиданное заявление.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье вступил в силу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона, заявив, что власти ввели режим самоизоляции с вечера воскресенья.
Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
Наука
Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора
Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
Политика
Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку
Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.