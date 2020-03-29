Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
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с чего всё началось
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает
 Xinhua.
РБК07:16

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Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
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