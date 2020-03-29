с чего всё началось

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

Игры Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5 Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.

Общество В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Здоровье Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Шоу-бизнес 45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой Напомним, Божена Рынска через полгода после смерти мужа — политолога и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко — сделала неожиданное заявление.

Политика Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье вступил в силу Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона, заявив, что власти ввели режим самоизоляции с вечера воскресенья.