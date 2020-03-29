с чего всё началось

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Политика Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».

Экономика Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

Общество Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Общество Собянин сообщил о смерти Горбунова Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

Здоровье Несколько больниц в Нижнем перепрофилируют под инфекционные стационары Если на первом этапе плана в регионе всех пациентов с вирусом свозили в олну инфекционную больницу - №2, то теперь под стационары для таких больных перепрофилируют несколько больниц области.

Общество Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.

Общество В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, ученые из школы клинической медицины при Кембриджском университете определили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни мужчин.

Общество В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.