Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
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с чего всё началось
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает
 Xinhua.
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