Коронавирус
RT на русскомВ Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
В Минтруде рассказали, как будет оплачиваться нерабочая неделя
Министерство труда и социальной защиты рассказало, как должна оплачиваться нерабочая неделя.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО «Газпром-медиа Холдинг».
Общество
В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Происшествия
Подросток изнасиловал 9-летнего мальчика в больнице Магнитогорска
Пациент одной из детских больниц Магнитогорска стал свидетелем интимной сцены с участием 9-летнего мальчика.
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Общество
Собянин сообщил о смерти Горбунова
Скончался бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Об этом сообщил в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
Несколько больниц в Нижнем перепрофилируют под инфекционные стационары
Если на первом этапе плана в регионе всех пациентов с вирусом свозили в олну инфекционную больницу - №2, то теперь под стационары для таких больных перепрофилируют несколько больниц области.
Экономика
СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
Общество
Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Общество
Резкое похолодание придет в Москву уже через несколько часов
Ранее Вильфанд сообщил, что непогода придет в столицу в понедельник.
Шоу-бизнес
Лолита никак не может развестись с мужем, который тормозит процесс
Ведь адвокат недавно вернулся из-за границы. Впрочем, Лолита не слишком расстраивается по этому поводу.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, ученые из школы клинической медицины при Кембриджском университете определили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни мужчин.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Общество
В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда
В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.
Культура
Телеканалы объединились в заботе о зрителях
Эфирные телеканалы крупнейших российских медиахолдингов стали частью масштабной акции #оставайсядома.
Политика
Посол России в Италии назвал работу российских медиков «героизмом»
Посол России в Италии Сергей Разов рассказал, как работают российские медики в итальянском Бергамо.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Здоровье
Бобовые могут заменить мясо при правильной готовке
Диетологи из Университета штата Пенсильвания пришли к выводу, что бобовые могут заменить мясо, а их регулярное употребление очень полезно для здоровья.
Футбол