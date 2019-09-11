Экономика
REGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Футбол
Розетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.
Матч ТВ 03:22
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов наживается на имени Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов пытается продать дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе со второй женой.
StarHit.ru вчера в 22:30
Футбол
ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы
Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Шоу-бизнес
Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи»
Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой от Гелы Месхи поддержала музыканта Диму Билана, который на днях угодил в громкий скандал.
Телепрограмма вчера в 23:27
Общество
В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура
Российская газета 05:08
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК вчера в 14:08
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Интернет
«Юла» запустила голосовые звонки в приложении
В компании рассказали, что в «Юле» каждый день совершается порядка 500 тысяч звонков и введение возможности голосового вызова по объявлению позволит пользователям сэкономить и время, и деньги.
iReactor 00:27
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Космос
Умер запустивший Гагарина в космос академик
Lenta.ru 05:16
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 15:19
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском вчера в 15:52
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01