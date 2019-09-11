Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Политика Трамп отправил Болтона в отставку Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Футбол Розетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов наживается на имени Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов пытается продать дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе со второй женой.

Футбол ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.

Шоу-бизнес Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи» Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой от Гелы Месхи поддержала музыканта Диму Билана, который на днях угодил в громкий скандал.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Интернет «Юла» запустила голосовые звонки в приложении В компании рассказали, что в «Юле» каждый день совершается порядка 500 тысяч звонков и введение возможности голосового вызова по объявлению позволит пользователям сэкономить и время, и деньги.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).

Происшествия В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу 10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.

Политика Новое правительство сформировали в Японии Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.

Происшествия В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.