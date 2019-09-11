Экономика

REGNUMREGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Китай опубликовал список американских товаров, которые освободят от пошлин

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Китай с 17 сентября освободит от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США

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РБК03:52

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

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Назван самый провальный фильм в истории кино

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