Экономика
REGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
RT на русском 06:29
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.
Росбалт вчера в 18:40
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Наука
Общего предка всех людей поселили в Южной Африке
ТАСС вчера в 13:44
Гаджеты
Apple представила новые модели смартфонов
Стоимость новой модели начинается от 700 долларов.
Эхо Москвы вчера в 14:32
Армия и оружие
Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона
В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Политика
В Кремле посмотрели фильм Дудя о Беслане
Президент России Владимир Путин не видел фильма журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, однако ленту посмотрел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:07
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Российский журналист и блогер Юрий Дудь получил сегодня на торжественной церемонии в Московской государственной консерватории имени Чайковского премию "Человек года" по версии журнала GQ.
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
«Газпром» лишился полного доступа к Opal по решению суда ЕС
Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, которое давало пользоваться "Газпрому" газопроводом Opal в полной мере, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:42
Авто
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Общество
Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе
Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 05:35
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
РБК вчера в 05:50
Культура
«Снегурочка» из Марий Эл отправилась покорять Грозный
14 сентября артисты театра представят на суд зрителей и жюри спектакль по пьесе А.Островского «Снегурочка».
MariMedia 03:35
Шоу-бизнес
Дима Билан объяснил свое поведение на концерте в Самаре
Наша версия вчера в 06:23
Политика
Поклонская ответила на слухи о принадлежности к секте царебожников
Поклонская была избрана депутатом Госдумы в 2016 году.
РБК 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 14:26
Общество
Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
РБК 07:08
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Футбол
УЕФА не имеет претензий к Петербургу перед ЧЕ-2020
Гендиректор оргкомитета российской части ЧЕ-2020 Алексей Сорокин заявил, что представители УЕФА уже оценили подготовку Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года, глобальных замечаний у них нет, передает корреспондент УтроNеws.
УтроNews 07:14
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Происшествия
У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана
Накануне.Ru вчера в 02:59
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54