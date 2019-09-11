Экономика

REGNUMREGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Китай опубликовал список американских товаров, которые освободят от пошлин

РИА Новости02:04

Китай освободил от пошлин некоторые товары из США

Интерфакс02:24

Китай с 17 сентября освободит от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США

ТАСС02:14

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин

RT на русском02:05

Китай ослабил пошлины на американские товары

Газета.Ru02:20

Китай отменит дополнительные пошлины на лекарства и смазки из США

РБК03:52

Китай освободил от ввозных пошлин 16 категорий товаров из США

Коммерсантъ03:37
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:28, Вашингтон
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Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

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В центре Улан-Удэ продолжается стихийная акция протеста

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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

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Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
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Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре

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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

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Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Сборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче

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Японское правительство ушло в отставку в полном составе

Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.
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Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.
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Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
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Общество

Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
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НАБУ открыло уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина

Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ).
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Транспорт

На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику

Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
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Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах

Вейпы и кальяны надо продавать в закрытых витринах, как и сигареты, считает член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Футбол

Луис Адриано сделал хет-трик за «Палмейрас»

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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Происшествия

В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда

Утром в среду на некоторых станциях московского метро произошел сбой в системе бесконтактной оплаты проезда на турникетах, сообщила около 10:00 пресс-служба предприятия.
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