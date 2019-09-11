Экономика
REGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
REGNUM 06:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Космос
Умер запустивший Гагарина в космос академик
Lenta.ru 05:16
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Иван Ургант впервые за годы показал жену
Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время устроил фотосессию со своей супругой Натальей Кикнадзе.
Московский Комсомолец 05:35
Политика
Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России
Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара США на 11 сентября в размере 65,43 рубля.
Известия вчера в 05:35
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
Наука
Общего предка всех людей поселили в Южной Африке
ТАСС вчера в 13:44
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Путешествия
Петербург рассчитывает на рост турпотока в полтора раза после введения электронных виз
С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
Интерфакс 04:50
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Футбол
Макаров признан лучшим игроком ФНЛ в августе
Лучшим игроком ФНЛ в августе признан игрок «Нефтехимика» Денис Макаров.
Soccer.ru 06:00
Наука
У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров
«Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).
Motor вчера в 10:52
Наука
Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
РИА Новости 08 сентября в 20:00
Кино
Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети
Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
iReactor 03:37
Политика
«Пропавший» депутат Мосгордумы Соловьев встретился с Мироновым
Избранный в Мосгордуму депутат от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев накануне встретился с руководителем партии Сергеем Мироновым.
Интерфакс 02:51
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Общество
Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 06:31
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru 06:17
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Футбол
Милинкович-Савич ведёт переговоры с «Лацио» о новом контракте
По информации Football-Italia, 24-летний сербский полузащитник ведет переговоры с «орлами» о пролонгации сотрудничества.
Евро-футбол.ру 06:13