Экономика
REGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Армия и оружие
Американцы прогнозируют русскую военную доктрину-2020
Американские военные эксперты все чаще сосредотачиваются на последней военной доктрине России, которая была обнародована на Рождество 2014 года.
PolitOnLine.Ru 05:04
Авто
Большинство россиян не могут позволить себе покупку пикапа
Автоновости дня 01:51
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет работа по организации саммита в формате "нормандской четверки", который состоится в течение ближайших недель.
Народные новости 03:40
Происшествия
СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму
СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.
РИА Новости 04:59
Авто
Porsche представила электрический спортивный седан Porsche Taycan
В дизайне серийного электромобиля Porsche Taycan использовались элементы дизайна и конструкции от концепткара Porsche Mission E, впервые продемонстрированного публике в 2015 году.
Ugpressa.ru вчера в 13:35
Общество
ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа
Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Российская газета 05:15
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся в США
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес
СК подозревает, что актрису Элину Быстрицкую заморили голодом
Медпульс вчера в 09:32
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Хоккей
Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат 05:00
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после суицида ученого у Госсовета Удмуртии
Во вторник утром около здания Госсовета Удмуртии перед очередной сессией совершил попытку суицида 79-летний бывший директор института человека Удмуртского госуниверситета, активист удмуртского движения Альберт Разин.
Интерфакс - Россия 04:35
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото с женой
Второй женой актера стала Наталья Кикнадзе, с ней Иван Ургант учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Вечерняя Москва вчера в 18:46
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Общество
В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура
Российская газета 05:08
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Космос
Умер запустивший Гагарина в космос академик
Lenta.ru 05:16
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ вчера в 10:58
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06