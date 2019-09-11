Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Баскетбол Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Политика Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.

Футбол Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.

Политика Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.

Происшествия Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Политика Представители МВФ прибыли на Украину Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.

Общество Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.

Авто Hyundai представил «заряженный» хэтчбек i10 N Line В движение Hyundai i10 N Line приводится 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 99 л.с. Экстерьер новинки выделяется благодаря пересмотренным бамперам, иной решетки радиатора, светодиодными ДХО и эксклюзивными колесными дисками размером 16 дюймов.

Шоу-бизнес Серена Уильямс вышла на подиум в мини В конце вечера Уильямс появилась на сцене в мини с расцветкой «под кобру» и с маленькой дочерью на руках.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Армия и оружие В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

Футбол Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы» Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о первой тренировке в питерском клубе, а также о тоннеле из игроков, через который проходят все новички.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Здоровье Названы продукты, из-за которых часто болят суставы Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.

Энергетика Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.

Политика Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».