Экономика
REGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Баскетбол
Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира
Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.
Газета.Ru 09:28
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Футбол
Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу
Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.
РИА Новости 09:46
Политика
Минюст ответил на жалобу Украины в ЕСПЧ
Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.
Московский Комсомолец 05:28
Происшествия
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Политика
Представители МВФ прибыли на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
REGNUM 09:07
Политика
В Киеве настроились на сложные переговоры с Россией по газу
Читайте материал: "У Украины остался последний шанс получить российский газ"
Московский Комсомолец 09:10
Общество
Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову
Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Авто
Hyundai представил «заряженный» хэтчбек i10 N Line
В движение Hyundai i10 N Line приводится 1,0-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 99 л.с. Экстерьер новинки выделяется благодаря пересмотренным бамперам, иной решетки радиатора, светодиодными ДХО и эксклюзивными колесными дисками размером 16 дюймов.
32CARS.ru 08:52
Шоу-бизнес
Серена Уильямс вышла на подиум в мини
В конце вечера Уильямс появилась на сцене в мини с расцветкой «под кобру» и с маленькой дочерью на руках.
Телепрограмма 09:34
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Армия и оружие
В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ
Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 09:24
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Футбол
Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о первой тренировке в питерском клубе, а также о тоннеле из игроков, через который проходят все новички.
Sport24.ru 08:08
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25