Экономика
REGNUMКитай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.
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Гаджеты
Apple презентовала новые iPhone
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных этапов чемпионатов Европы
Вчера Криштиану Роналду оформил покер в ворота Литвы и помог Португалии выиграть матч квалификации Евро-2020 со счётом 5:1. Таким образом, Роналду довёл свой бомбардирский счёт в квалификациях до 25 и обошёл бывшего форварда сборной Ирландии Робби Кина, который остановился на 23-х голах.
Sport.ru 06:28
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Политика
Дональд Трамп отправил своего советника Болтона в отставку
Пост советника президента США Болтон занял в марте 2018 года.
RuNews24.ru вчера в 12:47
Происшествия
Грузовик сбил пожилую женщину в Москве
Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
Говорит Москва 06:58
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
Газета.Ru 07:55
Общество
Малышева высказалась о каннибализме
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие
Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30
Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
Avia.pro 05:38
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Политика
Еврокомиссия хочет продолжения транзита газа из РФ через Украину
Еврокомиссия хочет сохранить транзит российского газа через территорию Украины в долгосрочной перспективе, заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
Вести.Финанс 08:17
Единоборства
Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье
Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье о желании провести с ним реванш, заявив, что за 90 секунд отправит того на канвас.
Нур 05:32
Общество
В МГУ опровергли слова ученого о предложении вести лекции безвозмездно
Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАО, профессор Лев Белоусов рассказал, что заявившему о "нулевой зарплате" ученому, член-корреспонденту РАН Аскольду Иванчику не предлагали читать лекции в этом учебном году.
РИА Новости 06:57
Армия и оружие
В США назвали проблемы армии, мешающие противостоять России и Китаю
Обновленная Стратегия национальной обороны США ставит задачу перед армией быть на равных и по тактике ведения войны, и по боевому оснащению всех родов войск с ВС РФ или НОАК.
Военное обозрение 07:31
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Как Александр Ревва отметил 45-летие в кругу знаменитых друзей
10 сентября певцу и шоумену Александру Ревве исполнилось 45 лет.
Woman.ru 07:47
Экономика
МКБ подключился к Системе быстрых платежей
Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП).
Банки.ру 05:09
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В.Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20