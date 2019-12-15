"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении. Стоит отметить, что в документе не указан срок отсрочки пошлин.

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

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