Общество
Газета.RuКитай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении. Стоит отметить, что в документе не указан срок отсрочки пошлин.
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Политика
В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Фигурное катание
Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил
В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Наука
Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге
Финал первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в различных регионах России, а в Петербурге он состоялся по трем направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира» и «Технологии для космоса».
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Единоборства
Лопес стал новым чемпионом IBF в лёгком весе, нокаутировав Комми
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся бой за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF между ганцем Ричардом Комми и американцем Теофимо Лопесом.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7
До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Космос
Россия и Япония создадут робота для работы на Луне
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук призналась в мыслях уйти из сериала «Тайны следствия»
Актриса Анна Ковальчук рассказала о малоизвестных нюансах работы в сериале «Тайны следствия».
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Общество
Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
В США спрогнозировали скорое прекращение процедуры импичмента Трампа
Сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала CNN выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.