Общество

Газета.RuГазета.RuКитай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении. Стоит отметить, что в документе не указан срок отсрочки пошлин.
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Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США

ГЛАС.RU00:28

Китай отложил введение дополнительных пошлин на импорт из США

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Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США

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Китай решил отложить введение дополнительных пошлин на импорт из США

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Китай отложил введение пошлин на товары из США

РБК01:57

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

РЕН ТВвчера в 23:55

Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США

ТАССвчера в 23:49
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
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Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

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Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
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Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

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Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
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Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости вчера в 06:02
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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
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Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
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В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
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МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

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Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь перестанут существовать.
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Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул чемпиона WBO

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