Общество
РЕН ТВКитай отложил повышение пошлин на товары из США
Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти. Соответствующее заявление сделали в Комитете по таможенным сборам Госсовета КНР, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Конфликт заробитчан в Польше: украинец зарезал соотечественника
Украинский заробитчанин в Польше убил своего соотечественника. Об этом сообщили в областной прокуратуре в Лодзи, где и произошло убийство.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Политика
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Гаджеты
Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия
Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Армия и оружие
В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты
Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Экономика
Лукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами триколора
Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Киберспорт
Team Empire представила новый состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Team Empire собрала новый состав по Dota 2. Команда получила название Team Empire Hope.
Общество
В Курской области сохранится теплая погода
Синоптики сообщают, что в европейской части страны температура воздуха превысит обычную для этого времени года на 5-8 градусов.
Игры
Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X
Microsoft анонсировала и показала на TGA 2019 консоль следующего поколения, которая получила название Xbox Series X. Дизайн приставки оказался неожиданным: она выполнена в виде вертикальной башни.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.