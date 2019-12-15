Общество

РЕН ТВРЕН ТВКитай отложил повышение пошлин на товары из США

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти. Соответствующее заявление сделали в Комитете по таможенным сборам Госсовета КНР, сообщает ТАСС.
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Китай отложил введение дополнительных пошлин на импорт из США

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Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США

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Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США

ГЛАС.RU00:28

Китай решил отложить введение дополнительных пошлин на импорт из США

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Украинский заробитчанин в Польше убил своего соотечественника. Об этом сообщили в областной прокуратуре в Лодзи, где и произошло убийство.
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В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
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В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

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Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Хайтек+ 12 декабря в 06:19
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Гаджеты

Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов.
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Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

REGNUM 02:59
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Армия и оружие

В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Экономика

Лукашенко одобрил получение кредита у Китая в размере $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китайской Народной Республикой срочного кредита в размере 3,5 млрд юаней (около $500 млн) в качестве основы для дальнейших переговоров и поручил минфину Белоруссии подписать кредитное соглашение.
REGNUM вчера в 00:24
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
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Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
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Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 04:32
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Киберспорт

Team Empire представила новый состав по Dota 2

Российская киберспортивная организация Team Empire собрала новый состав по Dota 2. Команда получила название Team Empire Hope.
Матч ТВ 05:10
Общество

В Курской области сохранится теплая погода

Синоптики сообщают, что в европейской части страны температура воздуха превысит обычную для этого времени года на 5-8 градусов.
Курские известия вчера в 13:54
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Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X

Microsoft анонсировала и показала на TGA 2019 консоль следующего поколения, которая получила название Xbox Series X. Дизайн приставки оказался неожиданным: она выполнена в виде вертикальной башни.
Gmbox.ru 13 декабря в 03:59
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный 13 декабря в 06:00
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
РБК 04:47
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