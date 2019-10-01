Политика

Капитал страныКапитал страныКитай отметил 70-летие Коммунистической партии

Верховный лидер Китая Си Цзиньпин провел 1 октября массовый военный парад, посвященный 70-й годовщине основания Коммунистической партии страны.
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В Польше: Китай может повторить судьбу СССР

Военное обозрениевчера в 05:14

The Guardian (Великобритания): Китайской Народной Республике 70 лет. Чья это история? (The Guardian)

ИноСМИвчера в 12:34

Китай. Парад в Пекине и протесты в Гонконге

Независимая газетавчера в 11:52

Китай отметил 70-летие Коммунистической партии

Капитал странывчера в 16:39

Китай отметил 70-летие Коммунистической партии военным парадом

ГЛАС.RUвчера в 02:21

Китай готовится к юбилею, Гонконг – к очередным протестам

Inc-news.ru30 сентября в 08:53
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Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Происшествия

В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого

Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Общество

Ученый считает, что Петербург не затопит из-за глобального потепления

Мойка78 02:43
Происшествия

Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем

Lenta.ru 02:45
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Шоу-бизнес

Директор Эрики Герц опроверг слухи о ее романе с Константином Меладзе

В Сети появились слухи об измене Константина Меладзе супруге Вере Брежневой с подопечной Эрикой Герцег.
Дни24 вчера в 04:22
Политика

Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Авто

Свердловским гостелекомпаниям ищут нового учредителя

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области объявило вакантным пост руководителя ГУП «Монетный щебеночный завод».
Европейско-Азиатские новости 29 сентября в 22:46
Наука

В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя

Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток вчера в 13:48
Гаджеты

C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv 30 сентября в 13:35
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Технологии

«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard

Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard).
Ведомости 02:08
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Экономика

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Футбол

Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Кино

Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»

Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post вчера в 06:17
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 02:58
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
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