Политика

Капитал страныКапитал страныКитай отметил 70-летие Коммунистической партии

Верховный лидер Китая Си Цзиньпин провел 1 октября массовый военный парад, посвященный 70-й годовщине основания Коммунистической партии страны.
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Китай отметил 70-летие Коммунистической партии

Капитал странывчера в 16:39

Китай готовится к юбилею, Гонконг – к очередным протестам

Inc-news.ru30 сентября в 08:53

В Польше: Китай может повторить судьбу СССР

Военное обозрениевчера в 05:14

Китай отметил 70-летие Коммунистической партии военным парадом

ГЛАС.RUвчера в 02:21

В США не знают, как ответить на китайский вызов

Вести.Финанс30 сентября в 15:17

The Guardian (Великобритания): Китайской Народной Республике 70 лет. Чья это история? (The Guardian)

ИноСМИвчера в 12:34
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Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

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Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
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Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
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Johnson&Johnson оштрафовали из-за «опиоидного кризиса»

Американская компания Johnson&Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке по 10 млн долларов двум округам в штате Огайо из-за «опиоидного кризиса».
Взгляд.ру 01:35
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
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Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие

Экс-стратег Пентагона призвал осознать «опасность» России

Неспособность Вашингтона увидеть в России величайшую опасность грозит господству Америки на мировой арене, заявил бывший военный стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон.
Известия вчера в 20:31
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан»

Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
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Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Экономика

Венесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Политика

В МИД Белоруссии оценили согласование «формулы Штайнмайера»

В Белоруссии прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 16:22
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика

Почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском вчера в 14:32
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание

Боярский припарковал машину на встречной полосе движения, после чего удалился по своим делам, передаёт "Фонтанка".
Аргументы недели вчера в 12:59
Экономика

Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков

Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Футбол

Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
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Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

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Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

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Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Авто

В РФ появился обновлённый седан Kia Cerato

Российские представительства компании KIA начали реализацию седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
Тарантас Ньюс вчера в 05:33
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
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В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских

В Саратове в избиении человека до смерти заподозрены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
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Экономика

В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей

Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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