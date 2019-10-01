Политика
Капитал страныКитай отметил 70-летие Коммунистической партии
Верховный лидер Китая Си Цзиньпин провел 1 октября массовый военный парад, посвященный 70-й годовщине основания Коммунистической партии страны.
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Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 23:55
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 03:09
Общество
Johnson&Johnson оштрафовали из-за «опиоидного кризиса»
Американская компания Johnson&Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке по 10 млн долларов двум округам в штате Огайо из-за «опиоидного кризиса».
Взгляд.ру 01:35
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал осознать «опасность» России
Неспособность Вашингтона увидеть в России величайшую опасность грозит господству Америки на мировой арене, заявил бывший военный стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон.
Известия вчера в 20:31
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Политика
В МИД Белоруссии оценили согласование «формулы Штайнмайера»
В Белоруссии прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 16:22
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
Почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском вчера в 14:32
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание
Боярский припарковал машину на встречной полосе движения, после чего удалился по своим делам, передаёт "Фонтанка".
Аргументы недели вчера в 12:59
Экономика
Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков
Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Авто
В РФ появился обновлённый седан Kia Cerato
Российские представительства компании KIA начали реализацию седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
Тарантас Ньюс вчера в 05:33
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
Происшествия
В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских
В Саратове в избиении человека до смерти заподозрены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:57
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru вчера в 03:09
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45