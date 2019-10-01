«Никакая сила не может поколебать статус Китая или помешать китайскому народу и нации идти вперед», - заявил Си на том самом месте, где 1 октября 1949 году Мао Цзэдун провозгласил основание Китайской Народной Республики.

Гаджеты В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.

Киберспорт В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.

Технологии Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2 Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.

Происшествия Момент обрушения моста на Тайване попал на видео Обрушение произошло 1 октября после того, как по мосту проехала цистерна для бензина.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.

Общество Росстат подсчитал пользующихся интернетом россиян старше 55 лет Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.

Политика Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Недвижимость Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Общество Детские онкологи центра Блохина начали увольняться Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.

Политика Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Общество Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.

Футбол Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска.

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Армия и оружие Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.

Культура Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.

Происшествия Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.