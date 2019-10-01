Политика
ГЛАС.RUКитай отметил 70-летие Коммунистической партии военным парадом
«Никакая сила не может поколебать статус Китая или помешать китайскому народу и нации идти вперед», - заявил Си на том самом месте, где 1 октября 1949 году Мао Цзэдун провозгласил основание Китайской Народной Республики.
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Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ
Piter.tv вчера в 03:19
Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews 02:03
Киберспорт
В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта
Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
CyberSport.ru 16:27
Технологии
Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2
Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Армия и оружие
Сирийские ВВС «утюжат» город Кабани на северо-востоке Латакии
Сирийские ВВС продолжили свою воздушную кампанию над местностью на северо-востоке провинции Латакия.
REGNUM вчера в 06:36
Происшествия
Момент обрушения моста на Тайване попал на видео
Обрушение произошло 1 октября после того, как по мосту проехала цистерна для бензина.
РЕН ТВ 02:22
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец 12:09
Общество
Росстат подсчитал пользующихся интернетом россиян старше 55 лет
Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 17:02
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Lenta.ru 21:13
Общество
Детские онкологи центра Блохина начали увольняться
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
Век 09:52
Политика
Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Футбол
Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина
Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска.
Нева Спорт 15:38
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
РИА Новости 19:17
Культура
Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами
Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
Фергана 16:21
Происшествия
Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу
Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.
АСТВ 20:55
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Игру поддерживают мобильные устройства, а также ПК, для которого запущен эмулятор GameLoop.
Актуальные Новости 20:09
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Футбол
«Бавария» забила семь голов в ворота «Тоттенхэма» в Лондоне
Российская газета 17:22