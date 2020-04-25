Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters. По мнению агентства, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

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