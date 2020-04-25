Коронавирус

ИзвестияИзвестияКитай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters. По мнению агентства, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
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СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

РИА Новости22:39

Reuters: Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

ТАСС19:11

Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына

Коммерсантъ20:45

Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

Lenta.ru20:23

Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков

Эхо Москвы20:06

Reuters: Китай направил медиков для помощи Ким Чен Ыну

РЕН ТВ19:53

Reuters сообщило об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына

РБК21:44
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Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки

Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.
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В Уфе заключенные колонии устроили беспорядки

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Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
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Здоровье

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Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
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Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
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Наука

Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища

В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
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Онлайн-трансляция PC Gaming Show пройдет 6 июня

В предыдущие годы шоу PC Gaming Show проходило в рамках E3, но в этом году презентацию перенесли в онлайн из-за коронавируса.
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Центробанк снизил ключевую ставку

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Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
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Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

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В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
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В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Здоровье

В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом умер врач

В Санкт-Петербурге умер Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, который лечил пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 20:28
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

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Коммерсантъ 23:02
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Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке

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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
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Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

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Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
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