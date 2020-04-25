Политика

ИзвестияИзвестияКитай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters. По мнению агентства, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
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СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 22:39

Reuters сообщило об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына

РБКвчера в 21:44

Reuters: Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

ТАССвчера в 19:11

Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына

Коммерсантъвчера в 20:45

Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

Lenta.ruвчера в 20:23

Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков

Эхо Москвывчера в 20:06

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Известиявчера в 21:18
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
1,5K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,2K
Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия вчера в 20:13
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Футбол

Сисиньо о вылете с ЧМ-2006: «Зидан зашел к нам в раздевалку, но Роналдо попросил его уйти. Все плакали»

Экс-защитник сборной Бразилии Сисиньо поделился воспоминаниями об игре со сборной Франции на чемпионате мира-2006 (1:0).
Sports.ru вчера в 17:42
Футбол

«Уфа» обновит газон на стадионе

Матч ТВ 01:34
4
Футбол

«Барселона» предложила «Тоттенхэму» обмен игроками

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил лондонскому клубу обмен на Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 05:46
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Культура

«Okko» покажет «Похороны Сталина»

Ревизор.ру 01:57
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 23 апреля в 14:09
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
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Гаджеты

В России стартовали продажи нового iPhone SE

Недорогой смартфон «яблочной компании» iPhone SE появился в продаже на территории РФ.
Газета DAILY 23 апреля в 13:37
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Здоровье

В США обновили список симптомов коронавируса

Медики добавили в перечень признаков заражения коронавирусом дополнительные симптомы. В США обновили список симптомов коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:18
9
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:02
39
Общество

В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете

Российская газета вчера в 11:29
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Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Происшествия

В Екатеринбурге после ДТП с автобусом госпитализировали двух человек

РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев снялся со своими младшими детьми в новом сериале

В ходе сериала «Нагиев на карантине», серии которого будут длиться по 15 минут, Дмитрий займется необычными для себя делами – отдыхая от съемок в многочисленных проектах, он будет заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей и общением с окружающими.
Bimru.ru вчера в 07:49
Общество

В Кузбассе в двух новых районах обнаружили коронавирус

За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру 00:57
Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
362
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
43
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
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Общество

Куйвашев решил не вводить электронные пропуска в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что электронные пропуска в регионе вводиться не будут.
Политсовет вчера в 10:14
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Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
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