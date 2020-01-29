Общество
Фонтанка.РуКитай передал России геном коронавируса для создания вакцины
Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек. Дипломаты считают, что «ситуация находится под контролем китайских властей», однако необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
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Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Здоровье
Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии
Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Футбол
«Зенит» прилетел на сбор в Испанию
Петербургский футбольный клуб «Зенит» прилетел на сбор в Испанию.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Финансы
Курс рубля в среду уступил доллару и евро 4 копейки
На открытии торгов курс рубля незначительно уступил доллару и евро.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Технологии
Ученые выяснили ключевую причину расселения людей по Земле
Гаджеты
Microsoft обещает обновить Windows 7
Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Общество
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией
«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
Здоровье
Диетолог рассказала о причине ожирения школьников
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Культура
Костромичка снова встретится с Сергеем Лазаревым на большой сцене
Если конкурсант нравится, все члены жюри встают и поют. Предводитель «большой сотни» — Сергей Лазарев, как в прошлом сезоне.
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне
Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Экономика
Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO
Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Технологии
Mail.ru представила умную колонку «Капсула»
Mail.ru Group официально представила умную колонку «Капсула», работающую на основе голосового помощника «Маруся».
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Транспорт
Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань
Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
Теннис