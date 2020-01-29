Общество

Фонтанка.РуФонтанка.РуКитай передал России геном коронавируса для создания вакцины

Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек. Дипломаты считают, что «ситуация находится под контролем китайских властей», однако необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
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Китай передал России геном нового коронавируса

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«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

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