Политика
Газета.RuВ ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза
Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
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Общество
Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса
Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Происшествия
Главе ростовского минздрава Татьяне Быковской предъявили обвинение
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Экономика
Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде
Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании, чтобы профинансировать «личные проекты», среди которых — реконструкция станции «Восток» в Антарктиде, рассказал сам Михельсон журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Футбол
Кокорин не хочет в «Сочи»: трансфер форварда «Зенита» выглядит странно
Спортивные СМИ обсуждают громкий трансфер форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
Численность населения Украины сократилась на 10 млн человек
Последняя перепись в стране была в 2001 году, тогда численность населения составляла 48,4 миллиона человек.
Наука
Назван идеальный рецепт приготовления эспрессо
Шоу-бизнес
Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь
Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Авто
В России появится новый китайский кроссовер Geely Atlas Pro
Китайский автопроизводитель Geely сертифицировал для продаж на российском рынке новый кроссовер Atlas Pro.
Авто
Российский внедорожник Aurus Komendant засняли в Швеции
Российская компания Aurus вывела на тесты свой новый внедорожник Komendant, который вместе с седаном Senat и минивэном Arsenal был замечен во время обкатки на заснеженных дорогах Швеции.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похвасталась достижениями своей дочери в вузе
Екатерина Стриженова поздравила свою 19-летнюю дочь с успехами во время обучения в вузе.
Происшествия
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,2 доллара и составили 58,34 доллара за баррель.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Космос
Создание парашютной системы для корабля «Орел» будет завершено в 2023 году
Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля "Орел" будут завершены в 2023 году.
Шоу-бизнес
Анна Седокова надела для выступления платье с накладными сосками
Позировала она в платье из красного пластика, главной фишкой которого стала искусственная грудь и, соответственно, накладные соски.
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Здоровье
Амурчане с сердечными заболеваниями получат бесплатные лекарства
Регион получил 76 миллионов рублей на покупку лекарств. Амур.инфо публикует перечень этих лекарственных средств.