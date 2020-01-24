Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Общество Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.

Общество «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

Общество Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.

Экономика Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании, чтобы профинансировать «личные проекты», среди которых — реконструкция станции «Восток» в Антарктиде, рассказал сам Михельсон журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Экономика Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Авто Российский внедорожник Aurus Komendant засняли в Швеции Российская компания Aurus вывела на тесты свой новый внедорожник Komendant, который вместе с седаном Senat и минивэном Arsenal был замечен во время обкатки на заснеженных дорогах Швеции.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Общество Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

Энергетика Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов вторника Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,2 доллара и составили 58,34 доллара за баррель.