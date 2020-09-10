ИА Красная Весна 16

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата "Триазавирин" в борьбе с коронавирусом. Об этом РИА "Новости" рассказал вице-президент РАН Валерий Чарушин. По его словам, ответ коллег из Китая пока неофициальный, так как исследования лекарства не завершены.