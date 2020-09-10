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Газета.Ru
Газета.Ru

Китай подтвердил эффективность российского препарата от COVID-19

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата "Триазавирин" в борьбе с коронавирусом. Об этом РИА "Новости" рассказал вице-президент РАН Валерий Чарушин. По его словам, ответ коллег из Китая пока неофициальный, так как исследования лекарства не завершены.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.
РИА Новостивчера в 14:23
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Газета.Ru

Китай подтвердил эффективность российского препарата от COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:33
Lenta.ru

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:55
ФедералПресс

Уральское лекарство против коронавируса испытывают в Китае

ФедералПрессвчера в 05:05
РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

РИА Новостивчера в 14:23
Znak.com

Ученые озвучили итоги испытаний уральского препарата, которым лечили от COVID в Китае

Znak.comвчера в 06:10
URA.Ru

Китай подтвердил эффективность уральского лекарства от COVID

URA.Ruвчера в 14:58
JustMedia

Исследование препарата для лечения от коронавируса ведется в трех больницах Екатеринбурга

JustMediaвчера в 04:33

ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомостивчера в 05:51
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Весна8 сентября в 05:08
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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