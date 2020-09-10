Китай подтвердил эффективность российского препарата от COVID-19
Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата "Триазавирин" в борьбе с коронавирусом. Об этом РИА "Новости" рассказал вице-президент РАН Валерий Чарушин. По его словам, ответ коллег из Китая пока неофициальный, так как исследования лекарства не завершены.В источнике
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В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19
Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат "Триазавирин", по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.
РИА Новостивчера в 14:23
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