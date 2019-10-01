Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа впечатляющем параде в Китае показали новейшую баллистическую ракету

В Китае прошел торжественный военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал показ военной техники на параде в Китае

RT на русском07:18

Китай впервые продемонстрировал ряд новейших вооружений на военном параде

ТАСС03:45

Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

Известия00:24

Китай впервые показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

РБК03:14

Китай показал новейшие образцы вооружений на параде в честь 70-летия КНР

Красная весна02:16

Эксперт оценил военные новинки на параде в Китае

Взгляд.ру04:34

Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок «Цзюйлан-2»

РИА Новости02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Происшествия

Подполковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на детей в школе

Финляндии человек с мечом ворвался в школу и напал на детей.
Газета.Ru 07:14
Политика

Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Авто

В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат»

Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).
Известия 05:28
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море

Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

Автоновости дня вчера в 22:46
Наука

Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительным

Американские ученые рассказали, что диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней.
МедиаПоток 02:48
Происшествия

Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»

Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих

Коммерсантъ 07:04
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Авто

Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора»

Mitsubishi решила не оставаться в стороне от премьеры новой части боевика, которую когда-то советские мастера синхронного перевода "обозвали" как "киборг-убийца": в России стартуют продажи специальной версии Pajero Sport, посвящённой выходу шестой части франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы".
Российская газета вчера в 04:34
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Макрон заявил, что поддерживает участие России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, что полностью поддерживает продолжение работы делегации РФ в организации.
ПолитРоссия 06:49
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина

На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета вчера в 09:33
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Гаджеты

Бюджетный даунгрейд. Смартфон Redmi 8 засветился на официальном сайте Google

Смартфон Redmi 8 приходит на смену Redmi 7 и получит аналогичный небольшой вырез в дисплее под фронтальную камеру.
iXBT.com 04:38
Финансы

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru вчера в 17:45
Футбол

Геннадий Орлов логично ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал заявление блогера Василия Уткина, который назвал петербургский «Зенит» империей зла.
Петербургский дневник 06:21
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Спорт

WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 08:05
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное