Власти Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA предложили нескольким поставщикам и подрядчикам платить им в юанях, сообщает Reuters. Об этом агентству рассказали несколько человек из правительства и частных компаний. Так режим президента Николаса Мадуро пытается обойти санкции США.

Reuters: Венесуэла пытается расплачиваться с поставщиками в юанях

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