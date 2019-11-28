Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитай поможет Венесуэле обхитрить США

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Власти Венесуэлы рассматривают возможность расчетов с внешними поставщиками товаров и услуг для государства в китайских юанях, сообщает Reuters. По данным агентства, правительство страны уже сделало предложение четырем компаниям, которые рассматривают новый вариант расчетов.
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