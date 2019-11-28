Экономика
Lenta.ruКитай поможет Венесуэле обхитрить США
Власти Венесуэлы рассматривают возможность расчетов с внешними поставщиками товаров и услуг для государства в китайских юанях, сообщает Reuters. По данным агентства, правительство страны уже сделало предложение четырем компаниям, которые рассматривают новый вариант расчетов.
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Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
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В Екатеринбурге нашли тело мальчика
В Ленинском районе Екатеринбурга обнаружено тело девятилетнего мальчика.
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Малофеев заявил в ФСБ на минеров судов в Петербурге
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил в ФСБ на злоумышленников, которые разослали сообщения о заминировании зданий судов в Петербурге.
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После в сториз игрок выложил коллаж с этим снимком. На второй его части запечатлен Путин, упавший на лед.
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Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
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«Спартак» оштрафован за оскорбление Дзюбы фанатами
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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Спорт
Поздняков: «Никакой речи о нейтральном флаге быть не может»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде в 2020 году под нейтральным флагом.
Здоровье
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования
Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
В нынешнем сезоне Латифи выступает в Формуле 2, где занимает второе место перед финальным этапом, который пройдет в предстоящий уик-энд в Абу-Даби.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Кино
Нового Супермена в фильме может сыграть темнокожий актер
Одного из самых прославленных супергероев, Супермена, в новой перезагрузке может сыграть темнокожий актер.
Наука
Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет
Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила концерт в столице Заполярья
Известно, что певица не сообщила своим поклонникам об отмене концерта.
Здоровье
В Коми назвали причины кадрового дефицита врачей
Как отметила начальник отдела кадрового обеспечения Минздрава Коми Оксана Исакова, причин кадрового дефицита несколько.
Футбол
Манджукич и Джан могут перебраться из «Ювентуса» в «Боруссию»
Один из лидеров немецкой футбольной бундеслиги – дортмундская "Боруссия", — готова раскошелиться на двух игроком итальянского "Ювентуса", которые в последнее время не проходят в основной состав – хорвата Марио Манджукича и немца Эмре Джана.