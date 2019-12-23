Общество
ИнфоросКитай понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Власти Китая понизят пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года. С соответствующим заявлением выступил комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Китай со следующего года понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Эхо Москвывчера в 21:05
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