Власти Китая понизят пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года. С соответствующим заявлением выступил комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

Китай понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

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