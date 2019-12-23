Общество

ИнфоросКитай понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Власти Китая понизят пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года. С соответствующим заявлением выступил комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
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Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

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