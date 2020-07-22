Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля. 21 июля США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение трех дней.

Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США

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