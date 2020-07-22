Политика
ИзвестияКитай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля. 21 июля США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение трех дней.
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Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Общество
Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении
Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Общество
Петербургский фотограф победил в конкурсе снимков на iPhone
Свои кадры присылали тысячи человек со всего мира, рассказали в пресс-службе конкурса. А «победными» стали сразу несколько десятков снимков.
КП - Санкт-Петербург 03:43
Общество
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса
Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Армия и оружие
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии
Израиль наращивает авиаудары по иранским силам и их доверенным лицам в Сирии, израильские источники все больше опасаются, что Иран развернет свою зенитную систему Khordad в Сирии журналисты Breaking Defense В Breaking Defense добавили, что Иерусалим попросил Москву урегулировать вопрос с Тегераном.
Piter.tv 01:22
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Общество
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Мойка78 вчера в 20:09
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Каждый ребенок от 3 до 16 лет получил 10 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Деньги также выдали в конце прошлого месяца.
Evo-rus.com 02:28
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России разъяснила все нюансы новой программы компенсации расходов на отдых в некоторых регионах России.
ToDay News Ufa 01:50
Общество
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводским ходовым испытаниям в Черном море, передает РИА Новости.
Инфорос 03:32
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Центризбирком удалил свою публикацию в Twitter, где спрашивалось мнение подписчиков, удобна ли будет практика многодневного голосования.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Здоровье
В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею
В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России 21 июля в 13:48
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Экономика
«ГАЗ» обязался отчитываться перед Минфином США о своей деятельности
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC обновило генеральную лицензию №15I и ввело новые требования к отчетности и сертификации для "Группы ГАЗ", следует из документа и сопутствующих пояснений.
Finam.Ru 04:10
Происшествия
Ещё один фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск
Москва, 23 июля 2020, 11:41 — REGNUM Очередной фигурант уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова объявлен в международный розыск.
REGNUM 04:41