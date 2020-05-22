В Пекине открылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. В повестке дня доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства в 2019 году и плане социально-экономического развития страны в 2020 году.

Сессия ВСНП начала работу в Пекине

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