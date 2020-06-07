Коронавирус
РИА НовостиКитай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
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с чего всё началось
Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао".РИА Новости03:00
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Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Комсомольская правдавчера в 23:13
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Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
RuNews24.ru вчера в 06:26
Политика
Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
Эхо Москвы 05 июня в 04:02
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Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня
Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Наука
Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками
Единственным надежным способ уничтожения грибковых организмов считалось применение опасных химикатов и ядов, но ученые из Ноттингемского университета создали альтернативу.
ВладТайм вчера в 15:07
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости вчера в 02:38
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
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Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Наука
Ученые из СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D
Ученые из Санкт-Петербурга воссоздали мозг динозавра в 3D.
Evo-rus.com вчера в 02:51
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 05 июня в 06:32
Общество
В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин
Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Кино
Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам
Звезды научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989 год) Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США).
РИА Новости 04 июня в 22:54
Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Общество
В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Киберспорт
Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры
Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
Metaratings вчера в 09:43
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Kinonews.ru вчера в 05:24
Общество
Мадонна на костылях пришла на марш памяти Джорджа Флойда в Лондоне
Певица Мадонна пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в США после применения полицейскими удушающего приема.
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Музыка
Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
В центре Вашингтона протестующие вновь начали громить витрины
ТАСС вчера в 23:31
Наука
В Японии для изучения коронавируса задействовали суперкомпьютер
Токио, 7 июня 2020, 09:31 — REGNUM Учёные научно-исследовательского института RIKEN задействовали мощности суперкомпьютера Fugaku для построения моделей распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:31
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Политика
Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран
Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57