с чего всё началось

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.

Наука Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Единственным надежным способ уничтожения грибковых организмов считалось применение опасных химикатов и ядов, но ученые из Ноттингемского университета создали альтернативу.

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Общество В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 868

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Футбол Роналду стал первым футболистом-миллиардером Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.

Общество В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом. 18

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,2K

Здоровье 57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. 230

Кино Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам Звезды научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989 год) Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США). 1

Киберспорт Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде. 2

Наука В Японии для изучения коронавируса задействовали суперкомпьютер Токио, 7 июня 2020, 09:31 — REGNUM Учёные научно-исследовательского института RIKEN задействовали мощности суперкомпьютера Fugaku для построения моделей распространения коронавирусной инфекции.