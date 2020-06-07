Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКитай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.
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с чего всё началось
Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао
".
РИА Новости03:00

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Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

РБК01:05

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Lenta.ru00:29

Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Комсомольская правдавчера в 23:13

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Коммерсантъвчера в 23:37

Китай намерен сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех

Московский Комсомолецвчера в 23:29

Китай пообещал всему миру доступную вакцину от COVID

URA.Ruвчера в 23:46

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

ТАССвчера в 22:56
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Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

RuNews24.ru вчера в 06:26
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Политика

Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России

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Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
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Наука

Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками

Единственным надежным способ уничтожения грибковых организмов считалось применение опасных химикатов и ядов, но ученые из Ноттингемского университета создали альтернативу.
ВладТайм вчера в 15:07
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Авто

КамАЗ готовит конкурента БелАЗа

Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
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Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

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РИА Новости 05 июня в 04:58
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Экономика

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
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Valve выпустили обновление Battle Pass

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Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Энергетика

Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Наука

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Ученые из Санкт-Петербурга воссоздали мозг динозавра в 3D.
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 05 июня в 06:32
Общество

В Приморье отменен обязательный 14-дневный карантин

Не отменяется и правило помещения в обсерватор или на изоляцию пассажиров эвакуационных рейсов, прибывающих в Приморье из-за границы, а также привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
Российская газета вчера в 21:30
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Здоровье

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За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Кино

Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам

Звезды научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989 год) Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США).
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Игры

Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Киберспорт

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Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
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Общество

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Музыка

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РИА Новости вчера в 18:13
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ТАСС вчера в 23:31
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В Японии для изучения коронавируса задействовали суперкомпьютер

Токио, 7 июня 2020, 09:31 — REGNUM Учёные научно-исследовательского института RIKEN задействовали мощности суперкомпьютера Fugaku для построения моделей распространения коронавирусной инфекции.
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В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
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Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
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