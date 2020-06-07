с чего всё началось

Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания.

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

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