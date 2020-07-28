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Lenta.ru
Lenta.ru

Китай попал в финансовую ловушку

Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.В источнике
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Lenta.ru

Китай попал в финансовую ловушку

Lenta.ru13:29
ИноСМИ

Project Syndicate (США): фискальная дилемма Китая (Project Syndicate)

ИноСМИвчера в 13:05
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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
РИА Новости11:40
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ15:07
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«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ

Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings09:12

Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник раскритиковал отечественного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за оскорбления в адрес белоруса Андрея Орловского.
RT на русском11:00

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК11:09
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