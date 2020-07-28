Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитай попал в финансовую ловушку

Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.
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СМИ: Китай оказался в финансовой ловушке

Газета.Ru15:48

Китай попал в финансовую ловушку

Lenta.ru13:29

Project Syndicate (США): фискальная дилемма Китая (Project Syndicate)

ИноСМИвчера в 13:05
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Шоу-бизнес

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

RuNews24.ru 04:17
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
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Технологии

Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
4
ЖКХ

Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
5
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
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Спорт

Умер олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин

Общественная служба новостей 15:24
Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:29
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Славы снялась в постельной сцене с Ромой Желудем

Дочери певицы Славы Александре давно пророчат успешную карьеру в шоу-бизнесе.
Bimru.ru 09:20
Общество

Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Экономика

Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
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Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
5
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Космос

Китай вывел на орбиту новейший спутник-разведчик

Спутник «Цзыюань III-03» был выведен на орбиту ракетой «Чанчжэн-4B», запущенной с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
Профиль 13:35
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Здоровье

Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу

«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48
8
Общество

МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля

Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
5
Армия и оружие

В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины

"После заседания трёхсторонней контактной группы 22 июля, на которой было достигнуто соглашение о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня с 00.01 27 июля, СММ зафиксировала 111 нарушений режима тишины, все в Донецкой области, включая 21 взрыв", - говорится в отчёте, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
РИА Новости 16:16
Общество

Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
341
Шоу-бизнес

Бывший супруг Наргиз скончался в возрасте 54 лет

NewInform 16:42
Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Lenta.ru 13:00
3
Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

Live24 09:09
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Общество

Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который дает женщинам с детьми младше трех лет, а также пожилым людям, новые возможности.
Горобзор.ру вчера в 06:04
456
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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