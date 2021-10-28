Сейчас поставки электроэнергии между Россией и Казахстаном осуществляются на некоммерческих принципах параллельной работы энергосистем, мощностью перетока около 400 МВт, отметила топ-менеджер компании.
Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.
По данным следователей, смену власти во Франции планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» Реми Дайе, заключенный под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
Эксперт убежден, что основной причиной провокаций на востоке Украины является план США по срыву запуска "Северного потока − 2". По мнению Стешина, Америка отдала Украине приказ, чтобы ВСУ напали на Л/ДНР.
Роспотребнадзор с 29 октября приостанавливает ввоз турецких мандаринов на территорию России из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос» в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.