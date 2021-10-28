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Китай попросил «Интер РАО» увеличить почти вдвое поставки электроэнергии в ноябре-декабре

ПАО "Интер РАО" получило официальное обращение от Китая с просьбой увеличить почти вдвое поставки электроэнергии в ноябре-декабре, рассказала журналистам член правления компании Александра Панина.
Интерфакс
Сейчас поставки электроэнергии между Россией и Казахстаном осуществляются на некоммерческих принципах параллельной работы энергосистем, мощностью перетока около 400 МВт, отметила топ-менеджер компании.
Известия
Панина сообщает, что желаемые объемы электроэнергии в месяц составляют 555 млн кВт. ч. Обычные поставки в Китай находятся на уровне 285-295 млн кВт. ч., пишет портал РИА Новости.
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Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.
РИА Новости

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