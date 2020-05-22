Экономика
РБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса
Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Здоровье
Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
Президент РФ Владимир Путин потребовал доложить, как реализуется его поручение по поставке необходимых лекарств в регионы.
РИА Новости 07:50
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам
Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ вчера в 12:00
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Общество
Попова заявила о выходе распространения коронавируса в России на плато
Накануне вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса и вышла на плато.
Известия 08:53
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Авто
В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP
Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань 08:59
Политика
Названы сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
Lenta.ru 08:53
Политика
Эксперт объяснил намерение США выйти из Договора по открытому небу
По информации газеты New York Times, Вашингтон намерен уведомить Россию о своем выходе из Договора по открытому небу.
Подмосковье Сегодня 05:40
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Авто
Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова
«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
Автоновости дня вчера в 05:57
Авто
Renault представил обновлённый Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Армия и оружие
Власти ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Руководство Донецкой и Луганской народных республик заявляет о приведении в боевую готовность вооруженных формирований на территориях республик, сообщают «Известия».
Хакасия-Информ вчера в 00:34
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Авто
В РФ появился в продаже новый Audi SQ8
Автоконцерн Audi несколько часов назад заявил о начале предварительных заказов на купеобразный кроссовер SQ8 на российском рынке.
Дни24 19 мая в 10:45
Общество
Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков
Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI вчера в 15:53
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Игры
Sony назвала даты ежегодной распродажи Days of Play
Российский офис Sony огласил даты начала ежегодной распродажи Days of Play («Время играть»).
CyberSport.ru 09:08
Фигурное катание
Фигуристки Косторная и Щербакова назвали свои любимые прыжки
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и чемпионка Европы Алена Косторная сегодня провели онлайн-тренировку для пользователей инстаграма.
Sport24.ru 07:07
Общество
Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом
В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Авто
В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности
Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
Общество
Всероссийский выпускной в вузах может пройти онлайн 4 июля
Министр образования и науки РФ Валерий Фальков назвал возможную дату выпускного для вузов России.
Вестник Кавказа 04:17
Авто
Volkswagen начнет выпускать в РФ три новых модели
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06