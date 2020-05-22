Экономика

РБКРБКВласти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Эксперты: Китай выбрал оптимальное решение по выходу из кризиса

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России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
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Эксперт объяснил намерение США выйти из Договора по открытому небу

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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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