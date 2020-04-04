Коронавирус

REGNUMREGNUMКитай поставит России защитные костюмы и медицинские маски

Москва, 4 апреля 2020, 19:07 — REGNUM Из Китая в Российскую Федерацию в апреле — начале мая будут поставлены две партии медицинских масок и защитных костюмов типа Tyvek. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.
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В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая

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Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

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Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину

Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
РБК 15:15
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Путин объявил о продлении нерабочих дней

Владимир Путин в своем обращении к гражданам Российской Федерации объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
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Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Пятый канал 08:31
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан

В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
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Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
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Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Известия 13:17
Общество

4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса

В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Союзное Вече вчера в 04:44
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия 02 апреля в 19:20
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Беженец из Судана напал на прохожих во Франции

Речь идет об уроженце Судана 1987-го года рождения. При нем найден вид на жительство, выданный ему как беженцу, прибывшему во Францию.
Коммерсантъ 09:53
Общество

Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом

Правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно.
РИА Новости 11:27
Армия и оружие

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
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Экономика

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК 12:01
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru 06:46
Игры

Square Enix выпустила финальный трейлер Final Fantasy VII

Релиз ремейка ожидается 10 апреля 2020 года. Напомним, оригинальная Final Fantasy VII вышла в 1997 году.
REGNUM вчера в 04:17
Общество

Обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации в Дагестане

В рамках заседания были обсуждены меры по обеспечению реализации в РД Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Лезги газет 11:15
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Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 01 апреля в 20:00
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
РИА Новости вчера в 20:37
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Украинец Зозуля помог больнице в Альбасете во время пандемии коронавируса

Как сообщает Radio Marca Albacete, Зозуля купил специализированную кровать для отделения интенсивной терапии больницы Альбасете.
Sport24.ru 15:33
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У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
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Футбол

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

РБК 14:11
Футбол

Аршавин считает, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказал свое мнение о чемпионате Белоруссии.
Спорт-Экспресс 14:47
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