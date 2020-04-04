Коронавирус
Московский КомсомолецКитай поставит в Россию 80 млн медицинских масок
В апреле-начале мая Китай поставит России около 80 млн медицинских масок, заявил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев. Он отметил, что контракт месячный.
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Политика
Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля
Владимир Путин продлил нерабочий период в России до 30 апреля.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Кино
HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам
HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Происшествия
МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве
Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Политика
Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса
В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом
Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в котором дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Здоровье
Здоровым людям носить маски не нужно, предупреждает ВОЗ
ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Здоровье
Первый заболевший коронавирусом выявлен в Чите
В первой городской больнице находится женщина. Она прилетела 31 марта рейсом S7 airlines из Москвы.
Шоу-бизнес
О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина
Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Футбол
Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете
Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.
Происшествия
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Наука
Изучена опасность ополаскивателей для полости рта
Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Экономика
Россию ждет еще одна пандемия, пострашнее коронавируса?
В свою очередь безработица и падение доходов отразятся на бюджете государства еще и с той стороны, что придется увеличивать трансферты в негосударственные Фонды.