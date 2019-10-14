Экономика

ТАССТАССКитай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.
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