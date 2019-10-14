Экономика
ТАССКитай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Экономика
Миллиарды из воздуха: Федрезерв снова включил печатный станок
Регулятор уверяет, что это "технические меры", но аналитики не сомневаются: скоро печатный станок опять заработает на полную мощность.
РИА Новости 01:00
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Происшествия
Следователи научились устанавливать личности людей в масках
Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:22
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM 02:15
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
РБК 04:43
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
Сотни жителей Саратова пришли к храму Первоверховных Апостолов Петра и Павла, чтобы проститься с девятилетней Лизой Киселёвой.
RT на русском 13 октября в 11:15
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов
За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
Forbes 03:49
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Гаджеты
Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
iReactor 04:22
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Армия и оружие
Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество
По мнению эксперта, Россия все больше внимания уделяет развертыванию легких, но при этом тяжеловооруженных кораблей.
Российская газета 04:56
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Армия и оружие
Украина перебросила к Петровскому бронетехнику и снайперов
Журналистская правда 13 октября в 08:18
Культура
Райан Рейнольдс спел в честь дня рождения Хью Джекмана
КиноПоиск вчера в 05:10
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
ТАСС вчера в 07:02