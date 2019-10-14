Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.

Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Происшествия Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Николай Булакин бессменно возглавляет Абакан с 1995 года.

Общество Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.

Авто Обновлённый кроссовер Toyota RAV4 превратился в Wildlander Как сообщает портал «Njcar», компания Toyota подготовила для китайского рынка аналог обновлённого кроссовера RAV4 под названием Wildlander.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Экономика Счетная палата сочла нереалистичным проект федерального бюджета Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.

Политика В Белоруссии по запросу США задержана россиянка "Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.

Происшествия В Красноярске из-за убийства бывшего биатлониста начался народный сход В Красноярске у здания краевой прокуратуры начался народный сход в связи с расследованием убийства местного жителя двумя парнями, которые снимали происходящее на камеру.

Политика Стартовали переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна начались во вторник, 15 октября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, передает REGNUM.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Происшествия Студент керченского университета подрался с преподавателем Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Политика Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.

Игры Разработку Divinity: Fallen Heroes заморозили на неопределенный срок Larian Studios переключится на проект Baldur’s Gate 3, а разработчики из Logic Artists, которые также работали над Divinity: Fallen Heroes, займутся серией Expeditions.