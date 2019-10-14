Экономика
ТАССКитай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.
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Газоперерабатывающий завод в Ленобласти построят при участии «дочки» CNCEC
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 13:51
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От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Николай Булакин бессменно возглавляет Абакан с 1995 года.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
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В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
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В Красноярске у здания краевой прокуратуры начался народный сход в связи с расследованием убийства местного жителя двумя парнями, которые снимали происходящее на камеру.
Политика
Стартовали переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна начались во вторник, 15 октября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, передает REGNUM.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
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Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Авто
В России стартовали продажи спорт-купе BMW 8 серии Gran Coupe
Сегодня стартуют российские продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8 серии Gran Coupe.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
Здоровье
Завершился ремонт в Детской городской больнице №42 в Нижнем Новгороде
В Детской городской больнице №42 Московского района Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт.
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Разработку Divinity: Fallen Heroes заморозили на неопределенный срок
Larian Studios переключится на проект Baldur’s Gate 3, а разработчики из Logic Artists, которые также работали над Divinity: Fallen Heroes, займутся серией Expeditions.
Политика
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
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В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
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