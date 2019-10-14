Экономика

ТАССТАССКитай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.
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Источник уточнил сделку по строительству газового химзавода у Финского залива

DP.RUвчера в 11:55

Китайцы построят в Ленобласти газохимический комплекс за $1,5 млрд

АБНвчера в 16:35

Усть-Лужский газохимический комплекс под Петербургом стоимостью под триллион рублей построят китайцы

Фонтанка.Рувчера в 11:41

В районе Усть-Луги построят газоперерабатывающий завод

Online47.ru02:22

Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива

РБКвчера в 10:36

Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

ТАССвчера в 08:44

Россия и Китай построят крупный газохимический комплекс

ЭКД13 октября в 04:37
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Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Коммерсантъ 04:05
Происшествия

Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах

Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах В Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузценке и Краснодаре проходят обыски у сторонников политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".
Медиазона 01:21
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Экономика

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество

Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК 07:24
Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова 13 октября в 21:40
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Музыка

Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Футбол

Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала»

Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».
Матч ТВ 03:57
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Общество

ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ вчера в 13:41
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Экономика

НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года

Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-Инфо».
Ведомости 08:20
Происшествия

Студент керченского университета подрался с преподавателем

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
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