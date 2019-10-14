Экономика
ТАССКитай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.
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Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Коммерсантъ 04:05
Происшествия
Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах
Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах В Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузценке и Краснодаре проходят обыски у сторонников политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".
Медиазона 01:21
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК 07:24
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова 13 октября в 21:40
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Музыка
Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Футбол
Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала»
Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».
Матч ТВ 03:57
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Общество
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Экономика
НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года
Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-Инфо».
Ведомости 08:20
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13