Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.

Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Происшествия Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах В Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузценке и Краснодаре проходят обыски у сторонников политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Политика В Белоруссии по запросу США задержана россиянка "Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.

Экономика «Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

Общество Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Политика Преемница Меркель высказалась о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).

Музыка Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград» На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Футбол Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала» Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Общество ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте "Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Экономика НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Происшествия В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела» Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-Инфо».

Происшествия Студент керченского университета подрался с преподавателем Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.