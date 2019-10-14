Экономика

ТАССТАССКитай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод. Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", бюджет проекта составляет $13,3 млрд.
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Источник уточнил сделку по строительству газового химзавода у Финского залива

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Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

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ВС Турции начали наступление на сирийский Манбидж

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Экономика

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Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
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В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
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В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой

По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
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