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ТАСС
ТАСС

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.В источнике
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Газета.Ru

Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

Газета.Ru00:14
Московский Комсомолец

Китай потребовал от Вашингтона закрытия генконсульства в городе Чэнду

Московский Комсомолец00:10
RT на русском

Китай назвал закрытие генконсульства США в Чэнду ответной мерой

RT на русском00:40
РБК

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

РБК00:19
Lenta.ru

Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду

Lenta.ru00:17
РИА Новости

В МИД КНР прокомментировали закрытие генконсульства США в Чэнду

РИА Новости00:33
ТАСС

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

ТАСС00:15
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости00:18
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Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС22:09
8
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Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссиявчера в 07:00
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны.
РБКвчера в 15:03
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