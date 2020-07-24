Политика
ТАССКитай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Китая 24 июля проинформировало посольство США о необходимости закрыть генконсульство в городе Чэнду, сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ00:49
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Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Общество
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новости вчера в 10:10
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 15:30
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Армия и оружие
На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams
Из-за действий наводчика пострадал американский военный. На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.
Piter.tv 01:44
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Происшествия
На Украине силовики ищут подозреваемого в захвате заложника
Полтава, Украина, 24 июля 2020, 10:32 — REGNUM В Полтавской области украинские силовики проводят операцию по поимке Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника.
REGNUM 03:32
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала, как выглядит после родов
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала новое фото в Instagram.
Спорт-Экспресс 03:12
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия вчера в 18:14
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Происшествия
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
РИА Новости вчера в 03:23
Шоу-бизнес
Жена Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря, рассказала порталу "WomanHit" супруга артиста Алена Буйнова.
РИА Новости вчера в 17:39
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Экономика
СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза
К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
РБК 03:29
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Китайский автоконцерн Great Wall представил на автосалоне в Чэнду первый внедорожник премиум-бренда Wey – Tank 300.
Автоновости дня 01:54
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Космос
Представлен космический грузовик SpaceTruck для работы на Марсе и Луне
Discover24 22 июля в 03:19
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41