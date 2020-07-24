с чего всё началось

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

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