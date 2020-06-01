Политика

РамблерРамблерКитай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

США и Китай оказались на пороге торговой войны

Lenta.ruвчера в 10:37

Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Рамблервчера в 11:36

Китай собрался ограничить импорт сельхозпродукции из США

Rambler News Serviceвчера в 10:57

Reuters: госкомпании КНР продолжили закупку сои у США, несмотря на запрет властей

ТАССвчера в 17:33

Китай потребовал у госкомпаний остановить закупку свинины и сои у США

Московский Комсомолецвчера в 09:16

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Вести.Ruвчера в 07:57

Китай приостанавливает импорт сельхозпродукции из США из-за Гонконга

Зерно Он-Лайнвчера в 05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Футбол

Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:10
Общество

Старейший мужчина мира поделился секретом долголетия

Москва 24 02:16
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
253
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 31 мая в 20:23
291
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
39
Общество

На Кузбассе выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом на Кузбассе составило 25 человек, об этом 31 мая сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 31 мая в 02:06
121
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
821
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
438
Политика

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
8K
Кино

«Текст» продюсеры признали лучшим фильмом года

Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения как «Лучший полнометражный художественный фильм» получила драма «Текст».
Live24 вчера в 08:38
67
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
341
Футбол

Бывший футболист «Спартака» не собирается завершать карьеру

Защитник Виталий Дьяков поделился планами на будущее. 31 мая у футболиста закончился контракт с московским "Спартаком".
Sport.ru 01:29
Здоровье

Российские медучреждения не страдают от дефицита средств защиты

В Минздраве России сообщили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны не наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты, а скорее заметен даже рост запасов.
Газета.Ru вчера в 17:42
8
Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
526
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
51
Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
36
Культура

Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня

В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад вчера в 10:11
2
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
735
Экономика

Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство

Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ведомости вчера в 19:36
1
Здоровье

Двухлетняя Маруся умерла в Москве с признаками синдрома Кавасаки

Двухлетняя Маруся умерла в московской больнице. У девочки были все признаки синдрома Кавасаки, уносящим жизни малышей.
Московский Комсомолец вчера в 13:29
29
Экономика

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
6
Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

Коммерсантъ 31 мая в 03:23
92
Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
105
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
4K
Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
3
Политика

Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа

Сотрудники популярной соцсети Facebook устроили виртуальную забастовку из-за поста Дональда Трампа.
Piter.tv 01:53
1
Общество

Итальянские медики заявили о капитуляции коронавируса

«Коронавирус в Италии клинически больше не существует», – заявил Зангрильо.
Взгляд.ру 02:03
6
Происшествия

В Энгельсе медики ковидного госпиталя пожаловались на невыплаты

Медработники горбольницы №2 в Энгельсе подали коллективную жалобу из-за отсутствия выплат за работу с коронавирусными пациентами, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе СКР региона.
АиФ Саратов 02:29
Политика

В Раде заявили о застрявшей в «лихих девяностых» Украине

Украина продолжает отдаляется от статуса космического государства, заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Lenta.ru 00:39
1
Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг

Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное