Политика
РамблерКитай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США
Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Наука
Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный
Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества.
Live24 вчера в 02:33
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсацию за рабство
Роберт Джонсон (Robert Johnson), основатель Black Entertainment Television, потребовал компенсацию за рабство, пережитое чернокожими гражданами США.
Lenta.ru 11:59
Хоккей
Жесткий потолок зарплат уже серьезно повлиял на КХЛ
Новый регламент Континентальной хоккейной лиги, которая все-таки ввела жесткий потолок зарплат со следующего сезона, уже очень серьезно перевернул рынок игроков и образ действия клубов.
Газета.Ru 11:36
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует на НТВ 1 июня
Piter.tv 08:16
Общество
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
Семьи начали получать новые выплаты на детей
В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:31
Футбол
ФК «Ростов» по итогам 2019 года показал убыток в 45 млн рублей
ФК «Ростов» по итогам 2019 года получил выручки почти в 2,1 млрд рублей, следует из финансовой отчётности клуба, размещённой в системе СПАРК-Интерфакс.
Donnews.ru вчера в 05:47
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Футбол
«Ювентус» предложил «Челси» Бернардески в обмен на Жоржиньо
«Ювентус» намерен обменять нападающего Федерико Бернардески на хавбека «Челси» Жоржиньо.
Soccer.ru 11:59
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Политика
Великобритания выступила против возвращения России в G7
Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, но страна-организатор саммита оставляет за собой право на формирование списка приглашенных, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Коммерсантъ 10:35
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Политика
Путин снял с постов четырех генералов
Четыре российских генерала освобождены от своих должностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Лента.
9111.ru 11:44
Футбол
Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
Коэффициент на победу гостей составляет 1,50, что говорит о высокой вероятности победы «Лейпцига» в этом матче.
ГЛАС.RU 03:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Футбол
«Арсенал» предложил Обамеянгу новый контракт
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может остаться в «Арсенале».
Sports.ru 04:24
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Здоровье
Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры
Прокуратурой Белгородской области внесено представление заместителю губернатора области за выплаты по коронавирусу медицинским работникам, сообщает ведомство в понедельник, 1 июня.
Kursk.com 05:35
Политика
В Берлине обсудят инициативы по возврату Крыма и ситуацию в Донбассе
Ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма обсудят глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине, 1 июня сообщает пресс-служба МИД Украины.
ИА Красная Весна 10:41
Общество
В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии
В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Политика
Оптимальный день для голосования по Конституции назвала Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе рабочего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК допускает возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию на открытом воздухе.
Live24 10:37
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Происшествия
Экс-зампрокурора обвинили в изнасиловании сожительницы в Чите
По данным «Зоны права», Забайкальский краевой суд 1 июня отменил решение суда первой инстанции, заключившего экс-зампрокурора под стражу на два месяца.
Чита.Ру 08:53