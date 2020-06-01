Политика

РамблерРамблерКитай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

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Китай потребовал у госкомпаний остановить закупку свинины и сои у США

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Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
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Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию», – гласит текст указа Путина.
Ведомости 11:58
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
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Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

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В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

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RT на русском вчера в 20:15
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Экономика

Совфед предложил страховать работников от безработицы

Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 12:02
Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Армия и оружие

Сегодня в России отмечают День Северного флота

В России 1 июня отмечают День Северного флота.
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Общество

Москвичи увидят загруженность парков с помощью интерактивной карты

Жители Москвы смогут посмотреть загруженность столичных парков с помощью интерактивной карты на портале mos.ru, а также в приложении «Моя Москва», сообщается на официальном портале московской мэрии.
Известия 10:50
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Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
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Футбол

Погба о гибели Джорджа Флойда: «Сожалею о нем и всех темнокожих, страдающих от расизма каждый день. Этому нужно положить конец!»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.
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Гаджеты

Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле

Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
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ВОЗ узнала о разрыве отношений с США через СМИ

Всемирная организация здравоохранения узнала о решении президента США Дональда Трампа разорвать отношения с ВОЗ через СМИ, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Кино

В фильм «Джон Уик 4» войдут необычные экшн-сцены

Piter.tv 08:19
Общество

В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара

У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
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Общество

В Италии ждут российских туристов с 15 июня

Италия готова принимать туристов из России с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границы.
Русская Планета 06:03
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Футбол

Мауро Икарди подписал полноценный контракт с «ПСЖ»

RuNews24.ru вчера в 11:16
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МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека

США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Назван новый главный следователь МВД России

Lenta.ru 11:20
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Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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