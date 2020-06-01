Политика
РамблерКитай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США
Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
Космос
Запад требует от Украины передать чертежи разработок «Южмаша»
Запад в целом не проявляет какого-либо интереса к украинской космической технике, но при этом требует передать имеющиеся в распоряжении специалистов Незалежной чертежи.
Политическая Экспертиза 13:34
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.
РБК 16:13
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Экономика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
Политика
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
Ruposters.ru вчера в 05:18
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
«Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», – говорится в сообщении.
МИР 24 08:18
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Политика
Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости 16:27
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
Общество
Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго
«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Общество
В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусом
RT на русском 15:21
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию
Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию.
ТК Звезда 15:28
Происшествия
В Крыму задержали отца погибшей 6-летней девочки
"В Республике Крым житель Ленинского района задержан по подозрению в оставлении в опасности своей дочери, в результате чего ребенок погиб", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:26
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала, что заразилась коронавирусом
Известная российская актриса и юмористка Елена Воробей призналась, что заразилась коронавирусом.
АБН 00:12
Политика
В Берлине обсудят инициативы по возврату Крыма и ситуацию в Донбассе
Ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма обсудят глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине, 1 июня сообщает пресс-служба МИД Украины.
ИА Красная Весна 10:41
Армия и оружие
Северный флот получит новое оружие
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Гаджеты
В семейство смартфонов Xiaomi Redmi 9 войдут четыре модели
Сообщается, что в серию войдут четыре модели — Redmi 9, Redmi 9C с поддержкой NFC, Redmi 9C без поддержки NFC и Redmi 9A.
3DNews 04:21
Здоровье
В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов
В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 02:27
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
Политика
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
REGNUM вчера в 06:53
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:10