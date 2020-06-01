Политика

РамблерРамблерКитай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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