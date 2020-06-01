Политика
РамблерКитай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США
Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Общество
В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии
В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
RT на русском 08:37
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Названы изменения в жизни россиян с 1 июня
Приятная новость ждет россиян, которые до последнего надеялись хорошо провести свой отпуск — с июня к работе вернутся туристические объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.
Городовой 03:55
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 1 июня За минувшие сутки в регионе выявили 113 новых случаев заболевания COVID-19.
MySLO.ru 04:30
Здоровье
В Ивановской области осталось сто свободных коронавирусных коек
Свободных коек для коронавирусных больных осталось 100.
ivDay.ru 05:18
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
РБК вчера в 21:32
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 13:08
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики.
RT на русском 03:56
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 07:45
Общество
Омбудсмен Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки
Анна Кузнецова заявила, что число жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.
НТВ 08:20
Шоу-бизнес
Честное фото без косметики опубликовала Глюкоза
Подписчики пришли в восторг от честного снимка Глюкозы, сделанного без фильтров и не отредактированного в фотошопе.
Privet-Rostov.ru 01:22
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Армия и оружие
Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине
Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47