Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении. 69

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,7K

Общество Названы изменения в жизни россиян с 1 июня Приятная новость ждет россиян, которые до последнего надеялись хорошо провести свой отпуск — с июня к работе вернутся туристические объекты в Крыму, Карелии и Краснодарском крае.

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск». 588

Общество В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции. 156

Общество McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник. 60

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Шоу-бизнес Честное фото без косметики опубликовала Глюкоза Подписчики пришли в восторг от честного снимка Глюкозы, сделанного без фильтров и не отредактированного в фотошопе.