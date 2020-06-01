Политика
Вести.RuКитай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
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Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
RT на русском 08:37
Политика
Кадыров потребовал остановить беспредел в США
«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Космос
Новая блестящая версия Тунгусского феномена вызывает сомнения
В нижней точке траектории плазменный вихрь вызвал мощное излучение, породившее пожары, и ударную волну, которая повалила деревья на огромной площади, сравнимой с маленьким европейским государством (более 2 тыс. км2) wikipedia.org Красивая версия, но есть вопросы.
SM News 30 мая в 09:51
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
Интерфакс 30 мая в 16:44
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом
Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь.
Газета.Ru 06:09
Футбол
«Ротору» выделили 500 млн рублей для участия в РПЛ
«Ротор» получил часть денежных средств, необходимых для участия в РПЛ.
Metaratings 17:47
Политика
МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию
Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию.
ТК Звезда 15:28
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
Здоровье
Вакцинация от гриппа может быть перенесена из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в России могут перенести вакцинацию от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
MedikForum.ru вчера в 16:49
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
Способное достроить «Северный поток —2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Политика
Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.
Известия 13:57
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Ведомости вчера в 20:53
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета 16:39
Общество
В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара
У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
Вести Подмосковья 12:44
Армия и оружие
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране.
РИА Новости 19:05
Политика
ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции
Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.
Клопс 09:30
Общество
Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты
Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции.
Ридус 02:09
Экономика
Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня
Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 18:00
Авто
Пикап SsangYong Musso получает новую модификацию
По данным SsangYong, грузовая платформа теперь может вместить 1 тонну, а максимальная грузоподъемность пикапа выросла с 3,5 тонн для моделей с автоматической трансмиссией до колоссальных 6 900 кг в новой конфигурации.
32CARS.ru 30 мая в 07:53
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43