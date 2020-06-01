Политика

Вести.RuВести.RuКитай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Китай собрался ограничить импорт сельхозпродукции из США

Rambler News Service10:57

Reuters: госкомпании КНР продолжили закупку сои у США, несмотря на запрет властей

ТАСС17:33

Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США

Рамблер11:36

Китай воздержится от американской еды

Коммерсантъ18:02

США и Китай оказались на пороге торговой войны

Lenta.ru10:37

Китай потребовал у госкомпаний остановить закупку свинины и сои у США

Московский Комсомолец09:16

Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

Вести.Ru07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

RT на русском 08:37
7
Политика

Кадыров потребовал остановить беспредел в США

«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
5
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
435
Космос

Новая блестящая версия Тунгусского феномена вызывает сомнения

В нижней точке траектории плазменный вихрь вызвал мощное излучение, породившее пожары, и ударную волну, которая повалила деревья на огромной площади, сравнимой с маленьким европейским государством (более 2 тыс. км2) wikipedia.org Красивая версия, но есть вопросы.
SM News 30 мая в 09:51
Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
76
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом

Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь.
Газета.Ru 06:09
86
Футбол

«Ротору» выделили 500 млн рублей для участия в РПЛ

«Ротор» получил часть денежных средств, необходимых для участия в РПЛ.
Metaratings 17:47
Политика

МИД РФ: США нарушают права журналистов и собственную конституцию

Соединенные Штаты нарушают законные права журналистов и собственную конституцию.
ТК Звезда 15:28
4
Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
49
Политика

Путин отправил в отставку четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ 10:36
13
Здоровье

Вакцинация от гриппа может быть перенесена из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в России могут перенести вакцинацию от гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
MedikForum.ru вчера в 16:49
454
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
174
Общество

Способное достроить «Северный поток —2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
186
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
20
Политика

Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.
Известия 13:57
66
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
2K
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Ведомости вчера в 20:53
263
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета 16:39
233
Общество

В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара

У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
Вести Подмосковья 12:44
39
Армия и оружие

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране.
РИА Новости 19:05
Политика

ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции

Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.
Клопс 09:30
13
Общество

Роспотребнадзор разрешил авиакомпаниям полностью заполнять самолеты

Роспотребнадзор перестал настаивать на том, чтобы авиаперевозчики заполняли салоны самолетов только на 50% с целью минимизировать распространение новой коронавирусной инфекции.
Ридус 02:09
214
Экономика

Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят.
РИА Новости 01:00
9
Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
31
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия 18:00
2
Авто

Пикап SsangYong Musso получает новую модификацию

По данным SsangYong, грузовая платформа теперь может вместить 1 тонну, а максимальная грузоподъемность пикапа выросла с 3,5 тонн для моделей с автоматической трансмиссией до колоссальных 6 900 кг в новой конфигурации.
32CARS.ru 30 мая в 07:53
Финансы

Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
18
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
661
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное