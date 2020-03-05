Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваКитай предупредили о второй волне эпидемии коронавируса

Коулинг добавил, что вторая волна возможна, когда в Китае восстановится общественная деятельность, разблокируют дороги и снимут другие карантинные ограничения, передаёт РИА Новости. По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 95 тысяч.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новостивчера в 20:50

Подробнее о событии

Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:56

Ученые предсказывают вторую волну коронавируса в Китае

Комсомольская правдавчера в 23:04

Эксперт предсказал вторую волну эпидемии коронавируса в Китае

Газета.Ruвчера в 20:54

Китай предупредили о надвигающейся второй волне эпидемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:47

Эпидемиолог предсказал вторую волну эпидемии COVID-19 в Китае

REGNUMвчера в 21:12

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Известиявчера в 22:30

Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 20:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Футбол

Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
АБН 03:46
Биатлон

В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Rambler News Service вчера в 04:17
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
РИА Новости 05:24
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Происшествия

Самолёт из Петербурга в Симферополь «заминировали» в полёте

В четверг, 5 марта, стало известно, что пассажирский самолёт из Петербурга в Симферополь «заминировали» в полёте.
Форпост Северо-Запад 05:02
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Происшествия

Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены

РИА Новости вчера в 21:22
Музыка

Критик Рудченко: Новая песня Бузовой не станет хитом

РИАМО вчера в 12:20
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Политика

Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
RT на русском 05:21
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Космос

Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе

Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
Национальное Аграрное Агентство вчера в 02:22
Общество

Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Lenta.ru вчера в 17:57
Общество

В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом

До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Муксун.fm 05:57
Политика

Шесть стран ЕС создали кибервойска для защиты от России

Шесть европейских государств учредили Кибернетические силы Евросоюза быстрого реагирования во главе с Литвой.
НТВ 03:47
Авто

Genesis показал новый седан Genesis G80

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Автоновости дня 02:10
Общество

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
РИА Новости 04:36
Здоровье

На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия

На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Интерфакс 05:48
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил о желании покинуть Россию

iReactor вчера в 08:41
Происшествия

Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье Минину

Мещанский суд Москвы приговорил к 270 тыс. рублей штрафа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов.
ТАСС 05:16
Технологии

«ВКонтакте» вводит технологию распознавания голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует технологию распознавания голосовых сообщений в текстовые.
iReactor вчера в 11:01
Политика

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
РИА Новости 05:37
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Общество

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
Коммерсантъ вчера в 19:01
Общество

В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом

В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Новая газета 04:48
Политика

Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова

Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 05:24
Армия и оружие

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Коммерсантъ 03:00
Футбол

Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал перенос или отмену ЧЕ-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседаниях исполкома и конгресса организации не обсуждал возможность переноса или отмены чемпионата Европы 2020 года.
ТАСС Спорт 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное