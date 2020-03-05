Меры китайских властей по борьбе с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

с чего всё началось

Коулинг добавил, что вторая волна возможна, когда в Китае восстановится общественная деятельность, разблокируют дороги и снимут другие карантинные ограничения, передаёт РИА Новости. По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 95 тысяч.

Китай предупредили о второй волне эпидемии коронавируса

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