Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваКитай предупредили о второй волне эпидемии коронавируса

Коулинг добавил, что вторая волна возможна, когда в Китае восстановится общественная деятельность, разблокируют дороги и снимут другие карантинные ограничения, передаёт РИА Новости. По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 95 тысяч.
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с чего всё началось

Эпидемиолог предрек Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Меры китайских властей по борьбе с COVID-19 уже принесли результаты, число новых случаев заражения снижается, производство и обычная активность постепенно восстанавливаются, однако именно это может привести к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новостивчера в 20:50

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Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

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Комсомольская правдавчера в 23:04
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Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Биатлон

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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Происшествия

В Омской области уволили двух главврачей из-за смерти пациентки

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Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
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«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

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Президент России Владимир Путин посетит 6 марта с рабочей поездкой Ивановскую область.
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В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
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