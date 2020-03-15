Коронавирус
Lenta.ruКитай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
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с чего всё началось
В Китае может начаться вторая волна коронавируса, такое заявление сделал руководитель центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи в прямом эфире телеканала ABC.Вести.Ru13:06
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«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Комсомольская правда15:33
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